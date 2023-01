Calcio: assessore Roma, Champions femminile all'Olimpico è traguardo importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giocare all'Olimpico le fasi finali della Champions League "è un importante traguardo per le ragazze dell'As Roma femminile". Lo dichiara in una nota l'assessore capitolino a Sport, grandi eventi, turismo e moda, Alessandro Onorato. "Un risultato che abbiamo ottenuto grazie alla sensibilità della società e alla disponibilità di Sport e Salute, dando seguito alla mozione approvata all'unanimità dall'Assemblea Capitolina su proposta del consigliere Lorenzo Marinone. L'intero movimento del calcio femminile vive una stagione di grande crescita e le giallorosse sono una squadra di vertice che dà lustro alla nostra città - aggiunge Onorato -. Continueremo a sostenerle con entusiasmo e dal prossimo anno saremo pronti ad ospitare anche le competizioni internazionali nell'impianto comunale del Tre Fontane, dopo che abbiamo finalmente sbloccato l'impasse burocratica che per anni ha impedito l'ammodernamento di questo impianto comunale che è la casa delle giallorosse". (Com)