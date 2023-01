Roma: scontro auto moto, 31enne morto in via di Malafede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tragedia della strada, all’alba di questa mattina in via di Malafede. Alle 6:30 circa si sono scontrati due mezzi, una macchina Opel Meriva guidata da una donna di 28 anni ed una moto Benelli guidata da un 31enne. Ad avere la peggio è stato il centauro le cui ferite non gli hanno lasciato speranza di sopravvivenza. L’uomo è morto poco dopo l’impatto. La strada è stata chiusa al traffico per permettere agli agenti della polizia locale di Roma Capitale di effettuare i rilievi del caso. La salma della Vittima è stata portata al Sant’Eugenio.(Rer)