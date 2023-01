Brasile: 80 magistrati chiedono al procuratore generale Aras di indagare su Bolsonaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di 80 sostituti procuratori federali (Mpf) ha chiesto al procuratore generale della Repubblica (PgR), Augusto Aras, di aprire un'indagine sull'ex presidente Jair Bolsonaro, per aver istigato ad atti di vandalismo a Brasilia l'8 gennaio. Nel documento, i pm affermano che l'ex capo dello stato, negli ultimi quattro anni, ha messo in dubbio più volte la credibilità del sistema elettorale del Paese e diffuso informazioni false sulle istituzioni della Repubblica, tra cui la magistratura. "Occupando la più alta carica del Paese, in numerose occasioni Bolsonaro ha messo in dubbio, senza alcuna prova, la regolarità delle elezioni che, per inciso, gli hanno garantito l'elezione per decenni. I suoi discorsi sono quindi, da considerare disinformazione che ha contribuito a minare la fiducia di gran parte della popolazione nell'integrità istituzionale brasiliana", affermano i pubblici ministeri. I magistrati suggeriscono inoltre ad Aras di recuperare il video pubblicato da Bolsonaro lo scorso 10 gennaio su Twitter, e poi cancellato, "in cui ancora una volta l'ex presidente mette in dubbio il risultato delle elezioni. Il tutto due giorni dopo che suoi sostenitori hanno invaso e distrutto il palazzo presidenziale del Planalto, il parlamento e la Corte suprema". (Brb)