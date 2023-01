Ue: Prodi, non può andare avanti con unanimità o sarà incapace di decidere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea non può andare avanti con la regola dell’unanimità, perché rischia di diventare incapace di prendere qualsiasi decisione. Lo ha detto oggi a Gorizia l’ex presidente del Consiglio Romano Prodi, intervenuto a un incontro sul modello di società europeo nell’ambito del ciclo “Caffè corretto Scienza”, la rassegna di divulgazione scientifica promossa dall’Università di Trieste e dalla regione Friuli Venezia Giulia. “Le prove che ha affrontato l’Unione europea sono servite, l’Europa cresce con le crisi, è l’emergenza che fa uscire le necessità. Ci sono state risposte positive e risposte negative”, ha ammesso Prodi. “La risposta negativa – ha spiegato – è stata durante la crisi finanziaria, la lunga tensione che c’è stata dal 2008 in poi quando l’Europa è stata sbandata e divisa dalle tensioni tra Grecia e Germania e dall’incapacità di decidere, per cui una crisi nata negli Stati Uniti è diventa una catastrofe europea”. “La risposta positiva – ha proseguito – è stata quella data alla pandemia. Con la prima si è generato il populismo, con la seconda l’Europa ha recuperato forza”. “Quando l’Europa agisce e va verso il futuro è amata, quando i Paesi si chiudono non è più amata. Ora che negli ultimi anni il potere si è spostato dalla Commissione a Consiglio, l’Europa non può andare avanti con unanimità o sarà incapace di prendere ogni decisione”, ha concluso. (Frt)