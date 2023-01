Russia: inflazione all'11,94 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione in Russia è stata pari all'11,94 per cento annuo nel 2022. Lo ha riferito l'Agenzia federale russa per le statistiche (Rosstat) in una nota. L'inflazione alimentare, comprensiva delle bevande alcoliche, è stata pari allo 0,6 per cento su base mensile, dopo lo 0,4 per cento di novembre. Su base annua, i prezzi dei generi alimentari sono aumentati del 10,29 per cento. Come ha sottolineato Rosstat, l'inflazione annuale si è rivelata più bassa delle previsioni delle autorità: la Banca centrale si aspettava un tasso pari al 12-13 per cento, mentre il ministero dello Sviluppo economico si attendeva il 12,4 per cento. (Rum)