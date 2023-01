Roma: Angelucci (Pd Roma), al via lavori per rete idrica e fognaria in Municipio VI

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finalmente dopo sessant'anni anni di attesa partiranno a breve i lavori per la realizzazione della rete idrica e fognaria sul quadrante Fontana Rotta-Fosso di Val Pignola-Forma Rotta in VI Municipio". Lo afferma in una nota il presidente della commissione Turismo di Roma Capitale, Mariano Angelucci del Pd. "Abbiamo lavorato tanto in questo ultimo anno per raggiungere questo grande risultato, un'opera che restituisce dignità ad un intero quadrante per decenni abbandonato - aggiunge Angelucci -. Ringrazio l'assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini e il Presidente della commissione capitolina Lavori Pubblici Antonio Stampete, oltre a tutti i consorzi e i cittadini che hanno combattuto in questi anni. Tra circa un mese partiranno i lavori e seguiremo il cantiere passo dopo passo", conclude.(Com)