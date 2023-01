Ue: von der Leyen, lavoriamo con Usa su legge anti inflazione e affrontiamo concorrenza sleale Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue sta lavorando intensamente con gli Stati Uniti per ridurre l'impatto negativo della legge per la riduzione dell'inflazione statunitense, tuttavia, in modo ancora più significativo, sta affrontando la concorrenza sleale della Cina nel settore delle energie pulite. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a Kiruna, in Svezia, nel corso della conferenza stampa di inaugurazione della presidenza di turno svedese del Consiglio dell'Ue. "Abbiamo una fiorente industria green e vogliamo mantenere la nostra leadership nella decarbonizzazione, ma la competizione è in continua crescita. Abbiamo bisogno di stabilire un mercato che garantisca parità di condizioni", ha detto. La presidente della Commissione Ue ha assicurato che lavorerà con la presidenza svedese per inviare un forte segnale alle imprese e al mercato europei. "Vogliamo rassicurare le imprese sulla nostra determinazione a preservare e ottimizzare l'attrattività economica dell'Europa". La prima cosa da attuare, ha spiegato von der Leyen, è una nuova legislazione per ridurre la dipendenza nelle materie prime, ma anche per focalizzarsi maggiormente su settori specifici, come quello delle energie pulite e dell'idrogeno, rivedendo anche il modo in cui si rilasciano i permessi per le energie rinnovabili. In secondo luogo, ha aggiunto, "dobbiamo facilitare investimenti pubblici per la transizione green, perché siano un ponte verso di essa. Stiamo lavorando con gli Stati membri su cambiamenti mirati del quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, per renderli più semplici e prevedibili", ha proseguito. Il terzo punto, ha concluso von der Leyen, "è la creazione di ambiziosi e credibili strumenti finanziari, fondi disponibili in breve termine per permettere una adeguata risposta europea" ai bisogni del mercato. (Beb)