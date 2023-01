Ucraina: Prodi, pace possibile solo con accordo tra Cina e Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pace in Ucraina potrà avvenire solo se ci sarà un accordo tra la Cina e gli Stati Uniti. Lo ha detto oggi a Gorizia l’ex presidente del Consiglio Romano Prodi, intervenuto a un incontro sul modello di società europeo nell’ambito del ciclo “Caffè corretto Scienza”, la rassegna di divulgazione scientifica promossa dall’Università di Trieste e dalla regione Friuli Venezia Giulia. “Gli ultimi avvenimenti dimostrano che le cose stanno così, speriamo che questo accordo ci sia, può esser fatto con la mediazione di chiunque, ma se non avremo questo accordo non avremo la pace. Ci troviamo di fronte a un’Europa che sul problema ucraino è fortunatamente unita, ma che conta poco”, ha aggiunto Prodi. “L’Europa è fortemente unita nel campo della politica militare, ma su energia e politica economica ci sono forti differenze di interessi che non c’erano nel 2008. È cambiato il contesto in cui si sta operando in questo momento. In questi anni si è consolidata una specie di alternativa, un’Europa più periferica, con Ungheria, Polonia e Paesi baltici, che hanno un atteggiamento meno cooperativo in tanti aspetti della politica europea, anche se sul conflitto ucraino c’è un’unità completa in ambito europeo”, ha concluso. (Frt)