Carceri: Garante nazionale, illegittimo no residenza a persone straniere detenute senza permesso soggiorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molte persone straniere detenute o internate prive di un permesso di soggiorno non vengono iscritte nel registro dei residenti dei Comuni in cui vivono in base alla loro privazione della libertà. Su tale situazione il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale ha espresso un proprio parere, sostenendo che “tale mancata iscrizione ha avuto e continua ad avere un impatto negativo determinante sulla dignità sociale e sulla fruizione dei diritti fondamentali delle persone interessate, nonostante la più recente e chiara formulazione dell’articolo 45 dell’Ordinamento penitenziario”. Lo riferisce una nota del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. In particolare, l’esclusione anagrafica comporta l’impossibilità di vedersi attribuita una carta di identità, di accedere a misure non detentive, di usufruire di prestazioni assistenziali spesso indispensabili e di attivare programmi di vita esterni una volta riacquistata la libertà personale. (segue) (Com)