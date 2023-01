Carceri: Garante nazionale, illegittimo no residenza a persone straniere detenute senza permesso soggiorno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, la mancanza di una carta d’identità è di forte ostacolo all’accesso a percorsi di regolarizzazione presso le Autorità di pubblica sicurezza, incluso il riconoscimento della protezione speciale. Il Garante nazionale ha indirizzato il proprio parere al Capo dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria nonché al presidente dell’Anci e ai presidenti di tutte le Giunte regionali e delle Giunte provinciali delle Province autonome di Trento e Bolzano, perché sollecitino, secondo le rispettive competenze, i direttori degli Istituti detentivi e delle Rems, i sindaci e gli assessori regionali competenti in tema di tutela della salute, a una pronta applicazione della legge. Il parere è stato inviato, inoltre, al Direttore centrale per i servizi demografici del ministero dell’Interno, ai presidenti dei Tribunali di sorveglianza e ai componenti del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria. (Com)