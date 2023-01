Sardegna: rinnovabili, Regione promuove autonomia energetica per Comuni e scuole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il seminario di oggi – afferma l’assessore dell’Industria, Anita Pili – inaugura una serie di incontri sul tema delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) che verrà seguito da altri incontri informativi, rivolti agli alunni delle scuole elementari e medie, dedicati a diffondere e promuovere la cultura della sostenibilità e dell’autonomia energetica. Le Comunità rappresentano un tassello fondamentale della transizione energetica, che è a sua volta un percorso da intraprendere in maniera sistemica per consentire alle nostre comunità di coglierne tutte le opportunità”.Le comunità energetiche rappresentano oggi uno strumento indispensabile per permettere ai comuni di dotarsi autonomamente di energia autoprodotta e metterla a disposizione del proprio territorio, delle attività produttive e dei cittadini. “La Regione – ricorda l’assessore dell’Industria – ha già investito e metterà in campo nuove risorse per questo strumento che sta già dando notevoli risultati e che rappresenta un’opportunità importante anche in termini di sviluppo futuro”. Al seminario, cui sono intervenuti il Sindaco di Vallermosa Francesco Spiga, il Presidente di Anci Emiliano Deiana, la Presidente del Cal Paola Secci, insieme ai rappresentanti del Gestore dei Servizi Energetici –GSE SpA, sono stati affrontati tutti i temi relativi alla pianificazione e programmazione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), dagli aspetti cogenti alla specificità delle comunità. È stata inoltre discussa la centralità degli enti locali per la nascita delle comunità energetiche e sono stati indagati i possibili strumenti di finanziamento e incentivi. (segue) (Rsc)