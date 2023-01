Iran-Libano: ministro Esteri Teheran, pronti ad accordo con Beirut su fornitura carburante ed elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iran è pronto a "impegnarsi sulle questioni che gli sono affidate in merito all'accordo con il Libano in materia di carburante ed elettricità". Lo ha detto il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian nel corso di una conferenza stampa congiunta con l’omologo libanese, Abdallah Bou Habib, durante la sua visita a Beirut. Nella conferenza stampa, il ministro degli Esteri iraniano ha inoltre sottolineato la volontà del suo Paese di ricostruire le centrali elettriche e "anche nuove centrali sulla base dell'accordo che si potrà concludere con il governo libanese". Amirabdollahian ha ricordato che una squadra tecnica libanese si è recata in Iran e ha incontrato “le persone interessate per garantire il carburante di cui il Libano ha bisogno per generare elettricità". "L'Iran rimarrà sempre il fedele amico del Libano nella buona e nella cattiva sorte", ha affermato il ministro. "La sicurezza e lo sviluppo in Libano dipendono dalla sicurezza e dallo sviluppo dell'Iran, così come dell'intera regione", ha affermato il responsabile della diplomazia di Teheran. (segue) (Lib)