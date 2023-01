Iran-Libano: ministro Esteri Teheran, pronti ad accordo con Beirut su fornitura carburante ed elettricità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In risposta a una domanda sullo stallo per l’elezione di un nuovo presidente in Libano, Amirabdollahian ha affermato: "L'Iran non interferisce negli affari interni del Libano e chiede il dialogo tra tutte le componenti politiche libanesi per raggiungere una soluzione al vuoto presidenziale". Il ministro ha aggiunto: "Siamo pienamente convinti che le correnti politiche siano sufficientemente consapevoli della necessità di trovare una via d'uscita dall’attuale situazione di stallo presidenziale”. Il ministro degli Esteri ha anche sottolineato che l'Iran continuerà a sostenere con forza la resistenza islamica, in particolare il movimento sciita filo-iraniano, Hezbollah, in Libano e il movimento Hamas in Palestina. (Lib)