Lazio 2023: Fassina (Polo progressista), in campo con grande squadra

- Il Polo progressista, in coalizione con il Movimento 5 stelle "sostiene la candidatura di Donatella Bianchi a presidente del Lazio. La nostra è più di una lista. È un progetto politico nato alla luce della ristrutturazione dell’area progressista per unire forze della sinistra, dell’ecologia e civiche intorno a un programma coerente con il Piano rifiuti della Giunta Zingaretti, per la dignità del lavoro e la transizione ecologica". Lo afferma in una nota Stefano Fassina, promotore del Coordinamento 2050 e sostenitore della lista Polo progressista. "Ci siamo battuti fino all’ultimo momento utile per l’unità delle forse progressiste, come in Lombardia - spiega -. Si è assunto una gravissima responsabilità chi ha chiuso ogni confronto scegliendo una deriva centrista. Siamo grati alla nostra capolista, Tina Balì, per aver messo a disposizione il suo lungo impegno nella Cgil di Roma e del Lazio prima e, da ultimo, nella segreteria nazionale della Federazione lavoratori agro industria (Flai)". (segue) (Com)