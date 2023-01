Lazio 2023: Fassina (Polo progressista), in campo con grande squadra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Polo Progressista - prosegue - è anche protagonista Sinistra italiana con la candidatura del suo segretario regionale Massimo Cervellini. Siamo grati a Marco Cacciatore che, dal gruppo regionale di Europa verde, in coerenza con il suo impegno per la transizione ecologica, ha scelto di animare la nostra lista. Ringraziamo anche Ilaria Usai e con lei gli uomini e le donne di Articolo uno portatori di una preziosa cultura ed esperienza politica. Infine, ma non ultimo, Lorenzo Ruzzante, della rete Ecodigital, giovanissimo startupper. Ringraziamo tutte le altre candidate e candidati del collegio elettorale di Roma e delle altre province laziali - conclude Fassina -. Abbiamo una grande squadra in campo, determinata e appassionata che, insieme a Donatella e alla squadra del M5s darà alla nostra Regione una classe dirigente qualificata e autorevole per evitare che il Lazio torni indietro in mano alla destra". (Com)