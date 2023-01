Usa: Tesla riduce il prezzo delle auto elettriche in commercio negli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società statunitense Tesla, fondata da Elon Musk, ha ridotto il prezzo delle auto elettriche commercializzate negli Stati Uniti, in alcuni casi fino al 20 per cento, nel tentativo di risollevare le vendite e attrarre nuovi clienti. Secondo quanto riferisce il “Wall Street Journal”, il produttore di auto elettriche ha tagliato del 20 e del 14 per cento il prezzo dei modelli “Model Y” e “Model 3”, che allo stato attuale costano 52.990 e 53.990 dollari. Il provvedimento consentirà ad eventuali acquirenti di richiedere incentivi fiscali più vantaggiosi per la transazione. Si tratta dei due modelli più venduti della compagnia, ma misure analoghe sono state prese anche per i modelli di lusso e sportivi, come “Model S” e “Model X”. (Was)