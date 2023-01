Veneto: Pavanetto (Fd'I), Regione farà sua parte in merito a decisione Ue su vino irlandese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tramite un comunicato, Lucas Pavanetto, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, ha espresso il proprio parere favorevole sul fatto che "la regione Veneto farà la propria parte, com'è stato fino a oggi, in merito alla scelta di Bruxelles che rappresenta un attacco frontale all'Italia, primo produttore ed esportatore mondiale di vino con un fatturato di oltre 14 miliardi di euro, di cui più della metà incassato all'estero". La Commissione Ue "nonostante il voto contrario del Parlamento europeo, ha autorizzato l'Irlanda a imporre sulle bottiglie di vino e birra etichette che ne denunciano la pericolosità per la salute. Questo è oggettivamente falso, poiché sono gli eccessi ad essere problematici e non il moderato e benefico consumo", ha poi proseguito. "Il vero danno viene arrecato, con questa iniziativa, a quelle nazioni, tra le quali l'Italia è leader, che producono vino. L'obiettivo non è informare, ma come sempre tentare di condizionare le persone ingenerando l'idea che il vino provochi gli stessi risultati per la salute di distillati ad altissima gradazione o anche che sia meglio utilizzare bevande iper processate prodotte da poche multinazionali. Difendere la qualità dei nostri prodotti è per noi un dovere solo le bugie nuocciono gravemente alla salute fisica, mentale ed economica", ha poi concluso il consigliere di Fratelli d'Italia. (Rev)