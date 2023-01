Carburanti: Foti (Fd'I), Bonaccini si allena a colpi di notizie false

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stefano Bonaccini "si allena, a colpi di Fake news: all'evidenza è il pre requisito per competere alla segreteria del Pd. Proprio oggi invita il presidente del Consiglio Meloni a spiegare agli automobilisti le ragioni del mancato rinnovo dello sconto sulle accise. Spiace che solo Bonaccini, forse troppo occupato nella fondamentale - per lui - discussione sul voto on line al congresso del Pd, non si sia accorto che quanto richiede è stato reso noto da diversi giorni. Giusto per essere almeno puntuale oggi, il candidato Bonaccini potrebbe spiegare agli automobilisti perché ieri il Pd alla Camera ha votato contro il decreto Aiuti quater che prevedeva, tra le altre misure, il mantenimento dello sconto sulle accise carburanti deciso dal governo Meloni. Attendiamo fiduciosi che batta un colpo: se non altro per toglierci il dubbio di una sua contiguità alla doppia verità di togliattiana memoria". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti. (Com)