Pd: Bonaccini, se centrosinistra diviso in tre continueremo a perdere

18 ottobre 2021

- Le prossime elezioni politiche sono lontane ed “abbiamo tutto il tempo per costruire un nuovo centrosinistra con un Pd, a vocazione maggioritaria, in salute e che non sia subalternò a nessuno: se continueremo ad andare divisi per tre continueremo a perdere le elezioni ed anche gli elettori” di Italia viva e M5s ne chiederanno conto. Così il presidente della Regione Emilia Romagna e candidato alla segreteria del Partito democratico, Stefano Bonaccini, intervenendo a “Tagadà” su La7.(Rin)