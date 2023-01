Regno Unito: ex capo esercito, Johnson "in cerca di pubblicità" con visita in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex premier britannico Boris Johnson è "alla ricerca di pubblicità" con il suo viaggio in Ucraina. Lo ha dichiarato ex capo dell'esercito del Regno Unito, Francis Richard Dannatt, che ha definito Johnson come una "mina vagante", e avvertito che il suo piano potrebbe mettere in ombra l'attuale primo ministro Rishi Sunak. L'ex premier vorrebbe effettuare un viaggio in Ucraina per incontrare il presidente Volodymyr Zelensky, dopo essersi già recato a Kiev quando era in carica. (Rel)