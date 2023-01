Usa: Trump Organization dovrà pagare 1,6 milioni di multa per frode fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Trump Organization dovrà pagare una multa da 1,6 milioni di dollari, dopo che un giudice di New York ha riconosciuto il conglomerato colpevole di frode fiscale. Si tratta della massima pena prevista dalla legge dello Stato, dopo che il mese scorso sono stati emessi 17 capi d’accuse nei confronti di due entità legate all’ex presidente Usa, la Trump Corporation e la Trump Payroll Corporation, per frode fiscale e falsificazione di documenti. La sentenza, che non mette le società a rischio né prevede pene detentive per le persone coinvolte, è comunque significativa, trattandosi della prima condanna penale nei confronti di realtà vicine all’ex presidente degli Stati Uniti. In ogni caso, il caso non ha visto un coinvolgimento di Trump e della sua famiglia. La notizia arriva dopo che questa settimana l’ex direttore finanziario del conglomerato, Allen Weisselberg, è stato condannato a cinque mesi di reclusione per accuse analoghe, dopo avere ammesso di avere ricevuto bonus e regali di lusso senza averli riportati al fisco. (Was)