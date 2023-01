Lombardia 2023: Santanchè, Centrodestra unito, obiettivo di Fratelli d'Italia è fare anche meglio delle politiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo di Fratelli d'Italia è confermare il trend positivo e "fare meglio anche rispetto alle politiche". Lo ha detto oggi il ministro del turismo, Daniela Santanché, a margine dell'evento "Lombardia al voto" a sostegno del candidato e presidente uscente Attilio Fontana. "Siamo tutti uniti - ha proseguito - perché il centrodestra in Regione Lombardia corre con un solo uomo, cosa che invece vediamo che dall'altra parte non è così". L'obiettivo "non è solo vincere, ma convincere gli elettori lombardi che avranno altri cinque anni con il presidente Fontana e con un partito come Fratelli d'Italia che avrà un peso più importante". Il ministro ha poi sottolineato di essere "molto soddisfatta" della lista presentata, una lista "veramente molto competitiva" e che porterà "un grande apporto per quello che riguarda il programma elettorale".(Rem)