Opuscolo antistupro: Serracchiani (Pd), sempre colpa delle donne

23 luglio 2021

- "Sempre là si ricasca: se ti stuprano vuol dire che te la sei cercata, provocavi. Sembra la ripetizione di un vecchio pregiudizio, di una mentalità maschilista in via di estinzione, purtroppo è la tesi accreditata e diffusa dal Comune di Cividale, guidato dal centrodestra. Spero che l'amministrazione comunale della nostra antica e civile Città friulana metterà al più presto rimedio a questa dannosa iniziativa, che dovrebbe aiutare le potenziali vittime di violenza di genere e che invece le condanna a priori per mancata modestia e poco pudore. Le potenziali vittime dovrebbero sapere che possono contare sull'aiuto delle istituzioni quando l'aggressore se lo trovano in famiglia o sul posto di lavoro". Lo afferma in una nota la capogruppo Pd alla Camera, Debora Serracchiani, commentando l'opuscolo realizzato e distribuito dal Comune di Cividale del Friuli (Udine) nelle scuole superiori, che invita le donne, potenziali vittime di violenza di genere, a non fare "sorrisi ironici o provocatori a sconosciuti", a evitare di "indossare oggetti di valore"; mettendo in guardia dall'uso di "gioielli e l'abbigliamento eccessivamente elegante o vistoso". (Com)