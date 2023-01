© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati presentati oggi, nel corso di una conferenza stampa, gli oltre 70 eventi che il Comune di Venezia in collaborazione con enti e associazioni ha organizzato in occasione del Giorno della Memoria e che si svolgeranno in maniera diffusa fino al 23 febbraio. Inoltre è stato annunciato che verranno depositate in città 24 pietre d'inciampo. (Rev)