Sardegna: assessore Lavoro, sardi nel mondo promotori delle eccellenze dell'Isola

- Si rinnova l’attenzione della Regione per le comunità sarde in Italia e all’estero, per le loro organizzazioni e per il ruolo che svolgono per lo sviluppo della Sardegna. L’assessore del Lavoro, Ada Lai, ha incontrato stamane, nella sede dell’assessorato, il presidente della Federazione delle Associazioni Sarde in Italia, Bastianino Mossa. Durante l’incontro fra l’assessore del Lavoro e il rappresentante dell’organismo che raggruppa in Italia 70 circoli degli emigrati, dislocati su 10 regioni e 45 province con 30mila associati, sono state approfondite alcune linee d’indirizzo che consentiranno di consolidare la rete dell’emigrazione in un’ottica di promozione e cooperazione. La Fasi ha ribadito l’impegno di rafforzare nei territori in cui è presente i progetti, già avviati, di accoglienza, inclusione, solidarietà e promozione della Sardegna, operando affinché le nuove generazioni mantengano sempre un legame costante con la terra d’origine. (segue) (Rsc)