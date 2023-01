Sardegna: assessore Lavoro, sardi nel mondo promotori delle eccellenze dell'Isola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I sardi nel mondo sono un patrimonio di intelligenze - afferma l’Assessore Lai - I circoli devono diventare una sorta di ambasciata di Sardegna, promotori delle nostre eccellenze. E’ importante che i sardi che si sono affermati oltre il territorio regionale e i giovani che hanno scelto di cercare altrove prospettive di lavoro e di crescita personale, conservino un attaccamento filiale con la propria terra. Un legame - ha sottolineato l’esponente dell’esecutivo Solinas - che è nostro dovere valorizzare per costruire insieme un futuro per le nuove generazioni, promuovere la nostra isola, custodire le nostre tradizioni, la nostra cultura e il nostro ambiente. I nostri emigrati sono risorse preziose, che purtroppo la Sardegna non è riuscita a trattenere. Per questo motivo l’Assessorato del Lavoro e la Fasi intendono portare avanti iniziative comuni finalizzate al rientro dei giovani in Sardegna e alla valorizzazione delle loro esperienze che esprimono nel mondo valori dell’isola”. (Rsc)