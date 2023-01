Lombardia 2023: Santanché, crescere a discapito dei non votanti, non degli alleati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Noi vogliamo crescere a discapito delle persone che non vanno a votare, non dei nostri alleati. Lo ha detto oggi il ministro del turismo, Daniela Santanché, a margine dell'evento "Lombardia al voto" a sostegno del candidato e presidente uscente Attilio Fontana in corso a Milano a Palazzo Lombardia. "Vogliamo crescere - ha spiegato a discapito del partito che forse oggi è il più corposo in Italia, di coloro che non vanno a votare, perché non hanno movimenti politici o programmi che li convincono. Noi vogliamo essere un valore aggiunto. Siamo ben contenti di supportare Fontana e vedremo i risultati". (Rem)