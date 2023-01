Csm: Costa (Azione), se martedì "fumata nera" si convochino Camere tutti i giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera, Fontana, "ha detto che se martedì non si raggiungerà il quorum per i laici del Csm, le Camere saranno convocate ogni martedì fino alla 'fumata bianca'. Troppo poco. Di fronte alla prorogatio dell'attuale Csm (dovuto prima alle elezioni politiche, poi alla legge di Bilancio) che si è estesa di ben quattro mesi (con evidente forzatura costituzionale), ci appelliamo ai presidenti delle Camere affinché valutino un iter ad oltranza, con votazioni a cadenza quotidiana fino al raggiungimento del quorum. Altrimenti, di settimana in settimana, si correrebbe il rischio di una indeterminata dilatazione dei tempi, con riflessi di paralisi sulle decisioni che l'organo di autogoverno della magistratura ha il compito di assumere". Lo dichiara in una nota Enrico Costa, vicesegretario di Azione e presidente della Giunta per le autorizzazioni di Montecitorio. (Com)