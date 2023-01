Lazio 2023: depositata la lista Verdi e Sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata depositata al tribunale di Roma la lista Verdi Sinistra, con Europa verde, Sinistra civica ecologista e Possibile alle elezioni regionali del Lazio per Roma e Città Metropolitana. I capolista sono Simona Saraceno e Claudio Marotta. Seguono Alessio Pascucci, Emanuela Ammerata, consigliera in Municipio Roma VIII, Pietro Rovigatti, Paola Bernasconi, Paolo Barros, dei Alessandro Albanese, Felice Alese, Paola Angelucci, Gaia Lia Bartolucci, Eugenio Bondì, Gaia Celeste, Caterina Della Valle, Martina Denni, Marco Di Luigi, Silvia Dalia Dore, Roberto Giorgi, Luca Guidi, Salvatore Mazziotti, Pierpaola Meloni, Alessio Oliviero, Gabriella Piroddu. Chiudono la lista Daniele Previtali, Antonio Quintiliani, Anna Risoli, Ferdinando Rossi, Emiliano Sbaraglia, Maya Vetri, assessora in Municipio Roma VIII. A chiudere la lista Maurita Virtù, attivista di Spin Time, Cristina Zadro e Paola Zornigo Polidoro. (Rer)