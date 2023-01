Veneto: a Vicenza 55 milioni di euro destinati all'edilizia scolastica superiore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Provincia di Vicenza ha resto noto che saranno investiti 55 milioni per l'edilizia scolastica superiore. Di questi fondi, 25 milioni provengono dall'ente stesso, mentre i restanti 30 milioni sono del Pnrr. "Degli interventi finanziati dal Pnrr si è ampiamente detto -ha esordito Rucco- ricordo solo che tutti hanno superato la fase della progettazione e delle gare d'appalto, grazie anche all'impegno degli uffici tecnici e della Stazione Unica Appaltante della Provincia, e sono pronti all'apertura dei cantieri. Ma ci sono interventi molto attesi anche nella lista degli investimenti propriamente provinciali. Ci sono nuovi edifici in progettazione, come per il liceo artistico di Valdagno, per l'istituto Masotto di Noventa e per lo Scotton di Breganze. Sono pronti a partire i lavori della nuova aula magna al Canova di Vicenza mentre vanno avanti spediti i lavori di ampliamento dell'istituto Garbin di Thiene. E poi messe in sicurezza, adeguamenti sismici e antincendio, per scuole sempre più sicure e confortevoli" ha dichiarato Francesco Rucco, presidente della provincia di Vicenza. (Rev)