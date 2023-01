India: ministro Ambiente, sviluppo tecnologico prioritario per questione clima nel Sud del mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattordici Paesi del Sud del mondo hanno partecipato alla sessione sull’ambiente del vertice virtuale “La voce del Sud globale”, presieduto ieri e oggi dal governo dell’India. Lo riferisce un comunicato del ministero dell’Ambiente indiano, che è stato rappresentato dal ministro Bhupender Yadav. L’incontro, dal titolo “Bilanciare la crescita con stili di vita rispettosi dell’ambiente”, ha offerto l’occasione per illustrare alcune iniziative lanciate da Nuova Delhi, come la Coalizione per le infrastrutture resilienti ai disastri (Cdri), l’Alleanza solare internazionale (Isa) e la Missione Life (Lifestyle For Environment). L’esponente del governo dell’India si è soffermato sull’importanza dello sviluppo tecnologico per affrontare la questione globale dei cambiamenti climatici. Inoltre, ha informato gli interlocutori degli obiettivi della presidenza indiana del G20 in materia di economia blu, economia circolare e recupero dei suoli. (segue) (Inn)