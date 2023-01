Speciale energia: Iraq-Germania, premier Al Sudani, energia in cima ad agenda cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore dell'energia, in particolare le fonti rinnovabili, “rimane in cima” all'agenda di cooperazione tra Iraq e Germania. È quanto afferma il primo ministro iracheno, Mohammad Shia al Sudani, in un contributo per il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Al Sudani, che oggi è a Berlino per incontrare il cancelliere Olaf Scholz, ricorda poi che il gruppo per la tecnologia tedesco Siemens sta lavorando per “garantire l'alimentazione elettrica a circa 23 milioni di iracheni”. L'azienda fornirà l'energia attraverso 13 centrali elettriche in tutto l'Iraq. Come evidenziato dal capo del governo di Baghdad, questi impianti costituiscono “una pietra angolare per la ricostruzione” del Paese, in quanto sono “vitali” per il suo sviluppo economico”. (Geb)