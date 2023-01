Italia-Turchia: ministro Esteri Cavusoglu, rapporti bilaterali sempre più forti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rapporti bilaterali tra Italia e Turchia sono sempre più forti in questo ultimo periodo e siamo di fronte a importanti risultati. Lo ha detto il ministro degli Esteri della Turchia, Mevlut Cavusoglu, durante la conferenza stampa ad Ankara con il titolare della Farnesina, Antonio Tajani. In merito all’incontro con l’omologo italiano, Cavusoglu ha dichiarato che il colloquio ha riguardato la cooperazione nel settore della difesa e nella lotta al terrorismo e le aspettative in merito a diverse questioni regionali. “Dobbiamo portare avanti la cooperazione. (…) Per questo vogliamo organizzare un forum d’affari su richiesta di Tajani”, ha spiegato il capo della diplomazia di Ankara, evidenziando un aumento degli investimenti tra i due Paesi, che offre “grandi potenzialità”.(Res)