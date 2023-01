Agroalimentare: domani a Salerno il Salone dei Vini 100per cento Bio "Un Mare di Foglie" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'evento sarà preceduto dalla premiazione dei migliori vini italiani da agricoltura biologica certificata o in conversione con l'esclusiva Foglia d'Oro 2023. Le etichette e le relative cantine otterranno l'ambito riconoscimento promosso dalla "Guida Bio Selezione Vini 2023" (Edizioni dell'Ippogrifo) nel corso della cerimonia che si svolgerà alle ore 11 al Salone Bottiglieri di Palazzo Sant'Agostino. La Foglia d'Oro è il massimo premio assegnato ai vini che si distinguono per qualità, per l'emozione che suscitano, per tipicità o caratteristiche di produzione. In genere si tratta di vini che, nella valutazione, superano i 90 centesimi. Menzione speciale anche per il miglior packaging che si è distinto per eleganza, design e avanguardia, che sarà svelato solo domani. Alla premiazione a Palazzo Sant'Agostino saranno presenti Luca Cerretani, Consigliere Provincia di Salerno; Fortunato Della Monica, Sindaco di Cetara; On. Imma Vietri, Capogruppo Commissione Affari Sociali Camera dei Deputati, delegata del Ministro dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste Francesco Lollobrigida; Riccardo Rigillo, Direttore generale della Pesca e dell'Acquacoltura Masaf; Antonio Stanzione, curatore della Guida. "Il mondo del vino è una grande passione per me – ha aggiunto Antonio Stanzione - La foglia d'oro nasce dall'esigenza di costruire un premio esclusivo per le aziende che hanno scelto un percorso green, che mira alla sostenibilità. La foglia rappresenta l'elemento distintivo delle diverse tipologie di vitigno. Esistono in Italia oltre 500 varietà autoctone di uve, tante di esse distinguibili solo dalla foglia. Avremo centinaia di produttori provenienti da tutte le regioni di Italia. Invito tutti al Salone dei Vini, con una selezione straordinaria di vini 100% Bio". (Ren)