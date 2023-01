Repubblica Ceca: Babis, il presidente non dovrebbe essere legato al governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Queste elezioni presidenziali sono importanti per la Repubblica Ceca perché al Castello di Praga dovrebbe sedere una persona che non sostiene apertamente il governo. Lo ha detto il candidato alla presidenza Andrej Babis, dopo aver votato. Babis, leader del partito di opposizione Ano, ha ricordato che la Repubblica Ceca attualmente è guidata da un governo di cinque partiti e ha dichiarato che "tre candidati sono legati al governo: Danuse Nerudova, Petr Pavel e Pavel Fischer". Continuando su questo discorso, Babis si è definito "l'unico candidato indipendente". Ricordando le sue passate esperienze di premier e ministro delle Finanze, il leader dell'opposizione ha osservato di essere il politico più adatto a ricoprire il ruolo di capo dello Stato avendo "già incontrato buona parte dei presidenti in carica negli altri Stati europei" ed essendo "a conoscenza delle problematiche di tutti i ministeri cechi". Babis, rispondendo alle domande dei giornalisti, ha poi auspicato che l'affluenza sia alta e ha detto di considerare il semplice passaggio del primo turno come un successo, indipendentemente dalla percentuale di voti che riceverà. (Vap)