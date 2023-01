Ucraina: Tajani, grazie a Turchia per liberazione via marittima per il grano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha espresso oggi il suo ringraziamento alla Turchia per la liberazione della via marittima per il grano ucraino dal Mar Nero. Nella conferenza stampa congiunta con l’omologo turco, Mevlut Cavusoglu, organizzata oggi ad Ankara, Tajani ha affermato che la Turchia ha “svolto un lavoro meritorio”. “Sono segnali che vanno verso il raggiungimento della pace” tra Russia e Ucraina. “L’Italia apprezza tutti gli sforzi di mediazione che il governo turco continua a fare per una soluzione positiva”, ha aggiunto Tajani.(Res)