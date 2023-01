Italia-Turchia: Cavusoglu, necessaria cooperazione in ambito energetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia e Turchia devono cooperare nel settore energetico. Lo ha detto il ministro degli Esteri della Turchia, Mevlut Cavusoglu, durante la conferenza stampa ad Ankara con il titolare della Farnesina, Antonio Tajani. “I nostri rapporti sono sempre stati ottimi anche nel settore della cultura”, ha affermato il capo della diplomazia di Ankara, ricordando che la compagnia di bandiera Turkish Airlines ha collegamenti diretti con sette città italiane. “Ovviamente la lotta al terrorismo e alla migrazione irregolare è una priorità. In questo ambito dobbiamo lavorare insieme e redigere progetti comuni”, ha affermato Cavusoglu. “L’Italia è sempre stata in primo piano anche sul ruolo della Turchia in Ue. Ci fidiamo dell’Italia”, ha concluso. (Tus)