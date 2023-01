Veneto: assessore Sviluppo economico, su rincari carburanti sto con i benzinai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Io "sto con i benzinai. Capisco la difficoltà del governo, in un momento particolarmente delicato come quello che stiamo vivendo, di dover prendere decisioni con risorse esigue, ma è inaccettabile che possa passare il messaggio che la colpa dei rincari dei carburanti sia dei benzinai". Lo scrive sul proprio profilo Facebook Roberto Marcato, assessore regionale veneto allo Sviluppo economico e Energia. "Ne conosco tanti di loro e so quanto duro sia questo lavoro e quanta serietà ci sia. Se qualcuno ha fatto il furbo il governo ha il dovere di stanarlo e punirlo ma è ingiusto condannare un'intera classe di lavoratori per alcuni furbetti", conclude Marcato. (Rev)