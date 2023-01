Haiti: 461 morti per colera da ottobre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Nazioni Unite hanno lanciato l’allarme sulla diffusione dell’epidemia di colera ad Haiti, parlando di una “tendenza preoccupante”. "Quello a cui stiamo assistendo non è solo un continuo aumento dei casi di colera, ma anche la diffusione in altre regioni", ha spiegato Ulrika Richardson coordinatrice umanitaria delle Nazioni Unite in una conferenza stampa a New York. “In otto regioni su dieci ci sono casi confermati di colera, questa è una tendenza preoccupante per noi e per il Paese”, ha aggiunto. (segue) (Mec)