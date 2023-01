Camera: 18 gennaio Conferenza inaugurale corso-concorso Sna, interviene Fontana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 18 gennaio, alle ore 11, presso la nuova aula dei gruppi parlamentari, si svolge la Conferenza inaugurale dell'8° corso-concorso della Scuola nazionale dell'amministrazione - Sna della presidenza del Consiglio. Saluti istituzionali del presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e del ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo. Introduce Paola Severino, Presidente Sna. Lectio magistralis di Giuliano Amato. Presente il capo dello Stato, Sergio Mattarella. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)