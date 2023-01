Carburanti: Liuzzi (Angac), gestore non è artefice speculazione, rendere visibili prezzi di cessione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Come associazioni di categoria, abbiamo prospettato al governo la visibilità dei prezzi di cessione, perché venga dato un ulteriore elemento di valutazione al consumatore finale, che non è solo quello del prezzo medio di vendita ma anche il prezzo medio di cessione, cioè il prezzo con cui la compagnia vende al gestore”. Lo ha dichiarato Faustino Liuzzi, dell’Angac, uscendo da palazzo Chigi al termine dell’incontro tra il governo e i gestori dei distributori di carburante. “Questo – ha spiegato – consentirebbe all’utente finale di capire che non è il gestore l’artefice di questa paventata speculazione” e che anzi “il gestore, come l’utente finale, è l’ultimo tassello di una catena che dovrebbe essere effettivamente monitorata”. “Spendiamo un plauso per l’attività di controllo della Guardia di finanza perché il gestore, non essendo un artefice di questa speculazione, non ha nessun timore che vengano effettuati i controlli”, ha proseguito. “È giunta l’ora che in questo settore ci siano più controlli, un monitoraggio e una effettiva verifica dei comportamenti di tutta quanta la filiera”, ha concluso. (Rin)