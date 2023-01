Giustizia: M5s, su riforma Cartabia da Fd'I distrazione e lacrime coccodrillo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nelle affermazioni rilasciate oggi ad un quotidiano, il sottosegretario alla Giustizia di Fratelli d'Italia Delmastro dimostra di non conoscere i fatti nonché gli atti parlamentari. Quando gli viene ricordato che Fratelli d'Italia si astenne sul parere favorevole al decreto legislativo che stabiliva quali reati diventavano procedibili a querela anziché d'ufficio, il sottosegretario afferma candidamente di non ricordare questo fatto e di dover fare una verifica. Gli agevoliamo noi il lavoro: il 15 settembre in commissione Giustizia alla Camera fu il deputato Vinci ad annunciare l'astensione di Fratelli D'Italia. Venne invece ignorato il parere alternativo proposto dal Movimento cinque stelle, che chiedeva proprio di cancellare quella e altre parti del testo che a nostro avviso si sarebbero rivelate estremamente pericolose. Purtroppo siamo stati facili profeti". Lo affermano in una nota le deputate del M5s Stefania Ascari, Valentina D'Orso, Carla Giuliano e la coordinatrice del comitato Giustizia del Movimento cinque stelle, Giulia Sarti. "Non solo, Delmastro afferma che in Aula Fd'I avrebbe poi votato contro la querela obbligatoria - continuano le parlamentari -. Peccato che non vi fu alcun passaggio nelle aule di Camera e Senato, dal momento che si trattava di un decreto legislativo, per il quale è previsto solo il parere delle commissioni competenti. Altrettanta distrazione hanno mostrato governo e maggioranza durante l'iter del decreto Rave, che era un'occasione per intervenire prima che le norme Cartabia entrassero in vigore. Oggi, di fronte al diffuso allarme sociale si sono svegliati, meglio tardi che mai: ma si tratta delle classiche lacrime di coccodrillo. Il M5s, con il senatore Scarpinato, ha presentato il disegno di legge utile a ripristinare la procedibilità d'ufficio per tutti quei reati aggravati dal metodo mafioso o dalla finalità terroristica. Ora sta alle altre forze politiche far sì che questa ed altre correzioni diventino legge quanto prima".(Com)