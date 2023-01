Italia-Turchia: Tajani, vogliamo portare interscambio a 30 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La volontà dell’Italia è quella di portare l’interscambio con la Turchia a 30 miliardi di euro. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, durante la conferenza stampa ad Ankara con l’omologo della Turchia, Mevlut Cavusoglu. “Ciò significa che le imprese potrebbero esportare di più e questa per me è una priorità”, ha dichiarato il responsabile della Farnesina, secondo cui è necessario non solo rinforzare l’export ma anche la presenza delle imprese italiane che lavorano in Turchia. “C’è una consolidata tradizione di presenza dell’industria italiana”, ha ricordato Tajani. “Io ho proposto l’idea di dar vita a un business forum a Istanbul”, ha proseguito il ministro. “Lavorare insieme per raggiungere obiettivi di crescita economica è importante. Per fare ciò è necessario lavorare per la stabilità dell’area del Mediterraneo”, ha aggiunto Tajani. “L’Italia è impegnata in questa area”, ha proseguito il ministro, perché “stabilità significa pace, lotta al terrorismo, riduzione dell’immigrazione irregolare”, ha detto ancora il ministro, confermando che questo è il lavoro che sta portando avanti il governo. “Sarò in viaggio in altri Paesi dell’area, ho deciso di partire dalla Turchia perché è un partner fondamentale dello scacchiere mediterraneo, mediorientale e dei Balcani”, ha proseguito Tajani, osservando che gli sforzi portati avanti da Italia e Turchia vanno a vantaggio dei cittadini di entrambi i Paesi.(Res)