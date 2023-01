Lazio 2023: presentata lista di Forza Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata presentata questa mattina al tribunale di Roma la lista di Forza Italia per Roma e Città Metropolitana, per le elezioni regionali del Lazio, che si terranno il 12 e 13 febbraio. A presentare le liste il senatore e il coordinatore romano di Forza Italia, Maurizio Gasparri, e Roberto Taddei. "Siamo qui nell'ufficio del Tribunale per presentare la lista. Ora mancano solo i voti. Diamoci da fare", ha detto Maurizio Gasparri. Sono 32 i candidati della lista di Forza Italia. Capolista Luigi Abate, consigliere regionale con la lista Polverini. Seguono Maria Baglioni, Alberto Aschelter, Antonella Betti, Fabio Campolei, Lucrezia Bucci, Enrico Cavallari, Arianna Cacioni, Simone D'Aversa, Maria Teresa De Fazio, Antonio Derenti, Luisa Di Palma, Roberto D'Ottavio, Maria Dimasi, Simone Foglio, Angela Dimiccoli. Inoltre sono candidati per Forza Italia l'ex sindaco di Tivoli, Sandro Gallotti, e Caterina Elisabetta Galasso, Giovanni Iacoi, Diana Magari, Pier Ernesto Irmici, Paola Massimi, Michela Lo Foco, Rosangela Panei, Giorgio Pacchiarotti, Antonella Panuzzo, Giorgio Simeoni. Chiudono la lista Angela Pastore, Franco Spoto, Tiziana Pepe Esposito, Giuseppe Pio Torcicollo e Francesca Smurgia. (Rer)