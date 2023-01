Speciale difesa: Germania, ministra Difesa Lambrecht non esclude fornitura carri armati Leopard a Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Difesa tedesca, Christine Lambrecht, non esclude la fornitura di carri armati Leopard all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa. È quanto riferisce il quotidiano “Die Welt”, commentando le dichiarazioni rese da Lambrecht durante la visita che ha effettuato presso la sede della 371mo battaglione di fanteria meccanizzata dell'esercito tedesco a Marienberg. In particolare, la ministra della Difesa ha affermato che il governo federale non ha ancora assunto una decisione sulla questione. Tuttavia, ha aggiunto l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD), “nei tempi in cui viviamo facciamo bene ad adattarci a ogni situazione. Secondo Lambrecht, non escludere nulla è quindi l'approccio corretto. Allo stesso tempo, la ministra della Difesa ha ribadito la posizione dell'esecutivo tedesco sulla fornitura dei Leopard all'Ucraina: la Germania non assumerà iniziative autonome. Questa linea è stata ripetutamente affermata dal cancelliere Olaf Scholz, secondo cui l'invio di questi corazzati all'ex repubblica sovietica deve essere concordato tra gli Stati che sostengono il Paese aggredito dalla Russia. Scholz ha motivato questa decisione con il fatto che, finora, nessun Paese occidentale ha consegnato all'Ucraina carri armati di propria fabbricazione. (Geb)