Sardegna: Maria Grazia Mele nuovo assessore alle Attività produttive del Comune di Nuoro

- Maria Grazia Mele, 40 anni, è il nuovo assessore al Commercio, Attività produttive, Pratosardo, Cimitero e Suape del Comune di Nuoro. L'ha nominata il sindaco, Andrea Soddu. Sostituisce Eleonora Angheleddu (Italia in Comune). Mele è il quinto componente dell'esecutivo comunale dopo l'azzeramento della giunta decisa dal primo cittadino in seguito a fibrillazioni nella maggioranza. Le altre quattro nomine erano tutte riconferme ed esponenti della lista personale di Soddu alle elezioni del 2020: Fabrizio Beccu (Lavori pubblici e Sport), Fausta Moroni (Servizi sociali), Rachele Piras (Bilancio) e Valeria Romagna (Ambiente) che oggi prende anche Verde e Urbano e Agricoltura. Restano da assegnare gli incarichi assessoriali per Affari generali, Cultura e Turismo e Polizia municipale, di cui Soddu tiene ancora l'interim. (segue) (Rsc)