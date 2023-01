Giubileo: Corbucci-Callini (Pd Roma), ottima notizia fondi per mercato dell'Unità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- L’arrivo dei fondi del Giubileo per riqualificare il mercato dell’Unità nel Municipio Roma I "è un’ottima notizia per la città". Lo dichiarano in una nota il vicepresidente della commissione commercio di Roma Capitale, Riccardo Corbucci, e la presidente della commissione Lavori pubblici del Municipio Roma I, Giulia Callini. "Ringraziamo il lavoro del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e dell’assessora al commercio Monica Lucarelli per aver deciso di investire sul rilancio dei mercati - spiegano -. Questo tema ci sta a cuore e fin dall’inizio della consiliatura abbiamo lavorato per porre l’attenzione proprio sulla riqualificazione del mercato dell'Unità. Un mercato storico - sottolineano -, che per noi ha un enorme potenziale trovandosi ubicato a pochi metri dalla Città del Vaticano e dal centro storico di Roma e che quindi potrebbe diventare una bellissimo punto di ritrovo per i romani e per i turisti al pari dei mercati di città europee come il Mercado de San miguel a Madrid o il Markthal di Rotterdam". (Com)