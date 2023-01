Lazio 2023: Ciani (Demos), liste in ogni provincia, al centro lotta a disuguaglianze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche Democrazia Solidale, Demos, a sostegno del candidato di centrosinistra, Alessio D'Amato, ha depositato stamattina le proprie liste. In una nota il deputato e consigliere capitolino di Demos, Paolo Ciani, spiega: "Abbiamo depositato le liste dei candidati di Democrazia Solidale - Demos a sostegno di Alessio D'Amato presidente, in ognuna delle cinque province del Lazio. Sono composte da donne e uomini di valore, molto radicate nelle realtà territoriali e umane da cui provengono e li ringrazio tutti per la loro disponibilità e il loro impegno. Nelle liste troverete medici, responsabili di realtà associative, imprenditori, insegnanti, educatori: tutti accomunati dalla passione per il bene comune, dal primato per la persona, dalla lotta alle disuguaglianze, dall'attenzione alla cultura e all'ambiente. A guidare la lista di Roma sarà Giacomo Moscati, consigliere uscente e a lungo primario di Oncologia e vi compaiono, tra gli altri, Alessandra Morelli ex alto rappresentante Onu per i rifugiati, Sandro Petrolati sindacalista e direttore di cardiologia al San Camillo, Angela Silvestrini, demografa all'Istat una vita nella Comunità di Sant'Egidio, Luca Bergamo, ex vicesindaco di Roma, Matteo Garofoli Assessore a Monterotondo. A guidare la lista di Frosinone, dove sarà presente anche la ex sindaca di Ceccano Manuela Maliziola, è Luigi Maccaro, assessore a Cassino. Quella di Latina sarà guidata dall'ex consigliere di Gaeta Franco De Angelis; a Rieti si cimenteranno due giovani, Simone Santoprete e Fabiola Leone, mentre in quella di Viterbo ci sarà Roberto Latagliata, direttore di ematologia all'ospedale Belcolle. A tutti vanno i miei auguri per una buona campagna elettorale". (Com)