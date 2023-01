Politica: G. Moro, non furono i giudici ad abbattere sistema partiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C’è un tema ricorrente nella vita pubblica italiana che continua ad alimentare il conflitto tra politici e giudici. Si tratta dei fatti di Tangentopoli, del loro significato e dei loro effetti. L’interpretazione più gettonata tra le leadership politiche è quella dei giudici che abbattono il sistema dei partiti, favorendo in questo modo l’avvento del populismo, se non, peggio, quella del complotto dei poteri forti contro il sistema democratico nazionale. E’ una visione di comodo, con la quale si cerca di evitare di misurarsi con un problema ben più profondo, il cui mancato riconoscimento continua a produrre effetti negativi". Il professor Giovanni Moro, sociologo politico, docente presso l’Università "La Sapienza" di Roma, analizza su Beemagazine, quotidiano online del gruppo The Skill, un periodo importante e i suoi effetti sulla politica italiana. "Da tempo nel Paese era in corso un distacco tra il sistema dei partiti e la cittadinanza. L’evento più emblematico di questo fenomeno fu il referendum sul finanziamento pubblico dei partiti del giugno 1978 in cui la proposta di abrogazione della norma, avanzata dai radicali, fu sconfitta nelle urne, anche se i voti favorevoli furono circa il 43,6 per cento. I partiti - continua il professore Moro - messa in discussione la loro tradizionale legittimazione popolare, evitarono una profonda riforma di se stessi e percorsero un’altra via, quella dell’acquisizione e della gestione di risorse finanziarie ottenute in forza del loro ruolo nelle istituzioni. In questo contesto, ben prima dell’intervento dei magistrati di Mani pulite, si manifestarono inequivocabili segnali dell’emergere di quello che oggi chiamiamo populismo. Quando iniziò l’inchiesta della Procura di Milano, la Lega Nord aveva già ottenuto significativi risultati, come alle elezioni regionali del 1990, quando conquistò quasi un quinto dei consensi in Lombardia. I partiti non erano in bolletta, la lotta per acquisire e gestire risorse finanziarie aveva un significato non puramente materiale. Ottenere legittimazione non con il consenso popolare, ma con il denaro raramente è una buona idea nei regimi democratici". (Rin)