Venezuela: Maduro chiede la fine delle sanzioni, impatto sull'economia pari a oltre 600 miliardi di dollari

- Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha chiesto la fine delle sanzioni “illegali” imposte al Venezuela dagli Stati Uniti. Il capo dello stato ha parlato ieri durante il messaggio annuale alla nazione. “Basta con la persecuzione economica e finanziaria!”, ha detto Maduro parlando dalla sede dell’Assemblea nazionale. Il presidente venezuelano ha quindi ricondotto alle sanzioni, che colpiscono in modo preponderante il settore petrolifero, il basso livello di produzione di greggio che si registra nel Paese. “Il danno non è solo petrolifero, perché la carenza di valuta estera ha impedito l'acquisizione di materie prime e prodotti per l'industria non petrolifera, provocando un impatto sull’economia di 642 miliardi di dollari", ha affermato. (Vec)